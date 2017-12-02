Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо», Скривенс отразил все 19 бросков

Хоккей

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда Горди Дуайера прервала свою победную серию, насчитывавшую три игры.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Линус Умарк и Глеб Кузьмин. Сухой встречей, ставшей для него четвёртой в сезоне, отметился канадский голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс, отразивший все 19 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 0
0:0, 2:0, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Умарк (Кемппайнен, Арзамасцев) – 34:18 (5x5), 2:0 – Кузьмин – 36:13 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Йокерит» выиграет у СКА в «зимней классике»! Прогнозы на игровой день КХЛ
«Нефтехимик» выиграет в татарстанском дерби, «Йокерит» сделает подарок болельщикам на юбилей клуба.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент