«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо», Скривенс отразил все 19 бросков

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда Горди Дуайера прервала свою победную серию, насчитывавшую три игры.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Линус Умарк и Глеб Кузьмин. Сухой встречей, ставшей для него четвёртой в сезоне, отметился канадский голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс, отразивший все 19 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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