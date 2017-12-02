Гусев: почти во всех городах болеют против СКА, не только в Хельсинки

Нападающий СКА Никита Гусев рассказал об ожиданиях от «зимней классики», в которой «армейцы» сыграют с «Йокеритом».



«Покатались утром на открытой арене, понравилась атмосфера. В детстве много играли на открытом воздухе, хорошие воспоминания, но сейчас будет совершенно другое. Надо играть на победу. Тактика чуть другая будет из-за площадки, но в остальном всё так же. Команды будут биться от начала до конца. Почти во всех городах болеют против СКА, не только в Хельсинки. Это заводит», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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