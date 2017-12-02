Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Болельщики с билетами из-за аншлага не могут пройти на арену на открытом воздухе

Хоккей

В Хельсинки проходит первый матч на открытом воздухе в истории КХЛ, «Йокерит» принимает СКА.

Из-за аншлага многие болельщики с билетами не могут попасть на трибуны и стоят в очереди перед ареной. В парке Кайсониеми вокруг ледовой площадки специально к этому событию были возведены трибуны на 18 тыс. человек. Все места сделаны стоячими, чтобы передать атмосферу хоккейных матчей, которые проходили 100 лет назад.

Матч на открытом воздухе приурочен к 10-летию КХЛ, 50-летию «Йокерита» и 100-летию независимости Финляндии.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ
Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.
Болельщики перед ареной на открытом воздухе в Хельсинки

Болельщики перед ареной на открытом воздухе в Хельсинки

Фото: Дарья Тубольцева, «Чемпионат»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент