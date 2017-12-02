Капустин: пытаюсь найти свою игру, но что-то идёт не так

Нападающий «Лады» Кирилл Капустин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» со счетом 2:3.

«Настраивались на игру серьёзно, знали, что матч будет за шесть очков. Необходимо было реализовывать моменты, строже играть в обороне и забивать в большинстве.

Перед матчем уделяли внимание тому, что «Адмирал» хорошо играет в большинстве, необходимо было меньше удаляться, но, к сожалению, две шайбы сегодня пропустили именно в меньшинстве.

Пытаюсь найти свою игру, но, к сожалению, в последних матчах этого сделать не получается, что-то идёт не так», — передаёт слова Капустина корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.