Квартальнов: «Локомотив» как будто перекурил начало, но потом собрался

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (7:3).



«Здорово, что забили. Результативность стала лучше. Но проблема в том, что у нас плохое начало. На этом делали акцент, но, может, мы что-то не доносим. Думаю, проблема в настрое, это мы наладим. Ребята — молодцы, «Сибирь» была более заряженной, мы как будто перекурили начало, но потом собрались.

Что касается замены вратаря, он молодой мальчишка, мы хотели дать ему два матча подряд сыграть, но получилось, как видите, иначе. Но ничего страшного, это для него тоже полезный опыт.

Наверное, вам судить, компенсируют ли забитые шайбы пропущенные, но что забивают голы — через них к ребятам приходит уверенность. Где-то ошибки соперника, где-то ребятам везёт. Но это та вещь, которую нужно держать, которая может уйти и долго-долго не приходить.

Молодёжь? Все нормально сыграли, тревожит только начало. Но это больше наш, тренерский, вопрос. У нас много нападающих, мы даём молодым ребятам шанс. Полунин должен вгрызаться в свои моменты. Учитывали ли мы, что Иванов и Каюмов скоро могут поехать на МЧМ? Мы их ставим за что-то, а не просто так. Они хорошо работали на тренировках, получили свой шанс, зацепились.

Повреждения игроков? А вы смотрели моменты? Там практически два одинаковых момента, с Рафиковым и Кутузовым. Контиола выйдет в следующей игре», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.