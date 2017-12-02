Р. Ротенберг: надеюсь, в следующий раз проведём «зимнюю классику» в Петербурге

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от первого матча на открытом воздухе в КХЛ, в котором СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:3.

«Новый рекорд КХЛ, замечательная погода, хороший лёд. Удалось подкорректировать мелочи. Игроки и болельщики очень довольны. Нужно чаще проводить подобные мероприятия. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем провести «зимнюю классику» в Санкт-Петербурге. Думали над «Зенит-Ареной», но на футбольном стадионе трибуны находятся далеко от площадки. Здесь же всё было близко. Мы благодарны нашим финским коллегам.



Такие матчи сложно организовать. Главный фактор — погода. Сегодня с божьей помощью нам повезло. Всё остальное — дело техники. Построить трибуны, такие качественные борта тоже непросто. Это важно, так как здесь, в отличие от Матча звёзд, есть силовая борьба», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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