Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «СКА-Серебряные Львы» разгромили МХК «Динамо»

2 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось два матча.

«Дизель» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Химик» со счётом 4:1.



Денис Коротеев вывел хозяев вперёд, но затем последовали голы Андрея Кузьмина, Масима Семичастнова, Никиты Иванова и Никиты Дёмина.

«Звезда» одержала победу в домашнем матче с ХК «Саров» — 4:1.



После первого периода гости вели благодаря голу Владислава Мисникова, но во второй двадцатиминутки «армейцы» забили трижды. Авторами голов стали Игорь Мясищев, Павел Карнаухов и Иван Силаев. Окончательный результат установил Владимир Пешехонов, забивший в меньшинстве в заключительной трети.

В регулярном чемпионате МХЛ прошло три встречи.

МХК «Динамо» СПб в овертайме одолело СКА-1946 со счётом 4:3.



В основное время в составе победителей отличились Егор Анисимов и Кирилл Андреев, оформивший дубль, а в овертайме забил Иван Васин. У «армейцев» заброшенными шайбами отметились Даниил Огирчук, Тимур Сультеев и Кирилл Петьков.

«СКА-Серебряные Львы» в гостях разгромили МХК «Динамо» со счётом 6:0.



Алексей Глущенко, Захар Чернов и Владислав Куликов сделали по дублю.

«Красная Армия» дома одолела «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 3:2.



Лев Комиссаров оформил дубль, ещё один гол «армейцев» забил Андрей Алексеев. В составе китайской команды отличились Цзин Ван и Марк Виитанен.