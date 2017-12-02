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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «СКА-Серебряные Львы» разгромили МХК «Динамо»

Хоккей

2 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось два матча.

«Дизель» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Химик» со счётом 4:1.

Денис Коротеев вывел хозяев вперёд, но затем последовали голы Андрея Кузьмина, Масима Семичастнова, Никиты Иванова и Никиты Дёмина.

ВХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
1 : 4
1:2, 0:2, 0:0
Дизель
Пенза
1:0 – Коротеев (Губин, Куваев) – 06:04 (5x5), 1:1 – Кузьмин (Фефелов, Акишин) – 15:02 (5x5), 1:2 – Семичастнов (Капотов, Макаров) – 15:33 (5x5), 1:3 – Никита Иванов (Семичастнов) – 21:37 (5x5), 1:4 – Дёмин (Тарасов, Думбадзе) – 29:36 (5x5)

«Звезда» одержала победу в домашнем матче с ХК «Саров» — 4:1.

После первого периода гости вели благодаря голу Владислава Мисникова, но во второй двадцатиминутки «армейцы» забили трижды. Авторами голов стали Игорь Мясищев, Павел Карнаухов и Иван Силаев. Окончательный результат установил Владимир Пешехонов, забивший в меньшинстве в заключительной трети.

ВХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Звезда
Чехов
4 : 1
0:1, 3:0, 1:0
ХК Саров
Саров
0:1 – Мисников (Белохвостиков) – 10:17 (5x5), 1:1 – Мясищев (Тимирёв, Антипов) – 21:09 (5x4), 2:1 – Карнаухов (Николишин, Мокин) – 31:03 (5x4), 3:1 – Силаев – 35:54 (5x5), 4:1 – Пешехонов (Антипов) – 42:09 (4x5)

В регулярном чемпионате МХЛ прошло три встречи.

МХК «Динамо» СПб в овертайме одолело СКА-1946 со счётом 4:3.

В основное время в составе победителей отличились Егор Анисимов и Кирилл Андреев, оформивший дубль, а в овертайме забил Иван Васин. У «армейцев» заброшенными шайбами отметились Даниил Огирчук, Тимур Сультеев и Кирилл Петьков.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
3 : 4
0:2, 2:1, 1:0, 0:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Андреев (Васильев) – 01:08 (5x5), 0:2 – Анисимов (Кудрявцев, Васин) – 01:23 (5x5), 1:2 – Огирчук (Калабушкин, Милёхин) – 28:34 (5x5), 2:2 – Сультеев – 36:24 (5x5), 2:3 – Андреев (Анисимов, Васильев) – 39:47 (5x5), 3:3 – Петьков (Сультеев) – 53:53 (5x5), 3:4 – Васин (Васильев) – 60:19 (5x4)

«СКА-Серебряные Львы» в гостях разгромили МХК «Динамо» со счётом 6:0.

Алексей Глущенко, Захар Чернов и Владислав Куликов сделали по дублю.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
0 : 6
0:1, 0:0, 0:5
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Глущенко (Шкоденко) – 14:17 (5x5), 0:2 – Чернов (Тюнеев) – 40:37 (5x4), 0:3 – Куликов (Ведерников) – 40:57 (5x5), 0:4 – Чернов (Шляхтов) – 51:28 (5x5), 0:5 – Куликов (Кривошеев, Куянов) – 52:44 (5x5), 0:6 – Глущенко (Бринкман) – 58:37 (5x4)

«Красная Армия» дома одолела «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 3:2.

Лев Комиссаров оформил дубль, ещё один гол «армейцев» забил Андрей Алексеев. В составе китайской команды отличились Цзин Ван и Марк Виитанен.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 2
1:0, 2:1, 0:1
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Алексеев (Мирошниченко, Аноп) – 19:36 (5x5), 1:1 – Ван (Кокшаров, Беркутов) – 22:20 (5x5), 2:1 – Комиссаров (Долгопятов, Билялов) – 29:19 (5x5), 3:1 – Комиссаров – 39:17 (5x5), 3:2 – Виитанен (Ахонен, Крутий) – 41:16 (5x5)
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