Лукоянов: матч с «Нефтехимиком» был лучше, чем последнее дерби с «Салаватом»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:2) в татарстанском дерби и сравнил эту игру с последним «зелёным дерби», в котором казанцы уступили «Салавату Юлаеву» со счётом 0:1.

«Всегда, когда проигрываешь, либо мало забиваешь, либо пропускаешь. Сегодня много моментов создали… Трудно сказать, плохо сыграли или не создавали моментов. Команда старалась, просто мало забили. Естественно, к нам тоже есть вопросы, но мы будем продолжать работать. Надеюсь, в следующей игре эта чёрная полоса прекратится.

Мы создаём моменты, не думаю, что сегодня была неинтересная игра. Они ничего такого не создали, было два-три момента, они их реализовали. У нас то перекладина, то невезение. Обидно, что проиграли второе дерби подряд. Сделаем выводы и будем играть дальше. В следующих матчах будем «отмазываться» за последние поражения.

Безусловно, сегодня лучше был матч, чем в последнем «зелёном дерби»: и мы больше создали, и соперник давал создавать. Но так получается, что второй матч первыми пропускаем и не можем отыграться», – цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».