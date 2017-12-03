Кучеров и Малкин прервали свои шестиматчевые серии без голов

В рамках субботнего вечера в НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Во втором периоде противостояния российский нападающий «молний» Никита Кучеров сравнял счёт, забросив свою 18-ю шайбу в сезоне и прервал 6-матчевую серию без заброшенных шайб.



С шестиматчевой голевой засухой покончил и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Для недавно вернувшегося в строй россиянина шайба в ворота «Баффало Сэйбрз» стала 8-й в сезоне.

Видео взятия ворот в исполнении Малкина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.