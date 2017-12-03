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«Миннесота» победила «Сент-Луис» в ОТ, Тарасенко отдал 17-ю передачу в сезоне

Хоккей

На льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле местный «Миннесота Уайлд» встретился с «Сент-Луис Блюз» субботним игровым вечером в НХЛ и одержал победу по итогам овертайма. Результат игры — 2:1.

Райан Сутер вывел хозяев вперёд на пятой минуте, незадолго до второго перерыва Владимир Тарасенко поучаствовал во взятии ворот в исполнении Патрика Берглунда стала 17-й для россиянина в сезоне.

На 53-й секунде дополнительного времени решающую шайбу забросил Мэтт Дамба, продлив серию поражений «Блюз» до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Сутер (Цукер, Дамба) – 04:26 (5x5), 1:1 – Берглунд (Тарасенко, Соботка) – 37:41 (5x4), 2:1 – Дамба (Койл) – 60:39 (3x3)
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