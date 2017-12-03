«Миннесота» победила «Сент-Луис» в ОТ, Тарасенко отдал 17-ю передачу в сезоне

На льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле местный «Миннесота Уайлд» встретился с «Сент-Луис Блюз» субботним игровым вечером в НХЛ и одержал победу по итогам овертайма. Результат игры — 2:1.



Райан Сутер вывел хозяев вперёд на пятой минуте, незадолго до второго перерыва Владимир Тарасенко поучаствовал во взятии ворот в исполнении Патрика Берглунда стала 17-й для россиянина в сезоне.



На 53-й секунде дополнительного времени решающую шайбу забросил Мэтт Дамба, продлив серию поражений «Блюз» до трёх матчей.