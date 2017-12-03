Сигарёв — о 3:7: любое поражение давит, всем в «Сибири» неприятно

Нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв поделился эмоциями после крупного поражения его команды в матче с «Локомотивом» (3:7).

«У нас два матча последних получились с похожими сценариями. Что пошло не так сегодня? Считаю, всё решилось в третьем периоде, до этого мы играли неплохо. Мы в какой-то момент давили, но соперник хорошо сыграл в обороне, у нас не получилось забить. Надо было агрессивнее идти на ворота, чтобы защитники больше набрасывали, но мы этого не делали. Не знаю, с чем связан спад после второго перерыва. Может быть с тем, что подустали к концу выезда.

Очень обидно проигрывать. И настроение в раздевалке после таких матчей, конечно, не самое радостное. Любое поражение давит, всем неприятно. Мы понимали, что проиграли уже три игры до этого. Будем настраиваться на домашнюю серию. Есть ли в раздевалке человек, который поднимает всем настрой после поражений? Давайте это останется внутри раздевалки», — сказал Сигарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.