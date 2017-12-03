Ежов: «Нефтехимик» имел бешеный настрой на игру с «Ак Барсом»

Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Запредельный настрой на дерби: Казань – хороший раздражитель, один из фаворитов в лиге. Безусловно, мы хотели побиться, игра была за 6 очков и возможное лидерство в конференции. Действительно, было татарстанское дерби.

Я не играл в первой игре, когда Нефтехимик проиграл 2:8, но понятно, что команде нужны были очки, чтобы попасть в плей-офф. А то, что давно не выигрывали – это ещё один аргумент для бешеного настроя. Более того, у нас приехало много болельщиков, которые здорово нас поддерживали.

Ребята помогли, наверное, где-то нам и повезло. Парни жертвовали собой в меньшинстве, Казань очень опасна в большинстве. Возможно, что и желания у нас было больше. У меня здесь хорошие сувениры, со времён Питера ещё. Каждый раз, когда сюда приезжаю, особые эмоции и специальная подготовка», — сказан Ежов в интервью «Спорт Бизнес Онлайн»