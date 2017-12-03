Купер: невозможно подумать, что Сергачёву 19 лет, когда смотришь его игру

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского защитника Михаила Сергачёва в текущем сезоне НХЛ.

Сергачёв: в НХЛ иногда просто не знаешь, что делать с шайбой Российский юниор стремительно ворвался в основу «Тампы» и уже вошёл в историю.

«Мы располагали Виктором Хедманом, который играл в нападении, и у нас был только один игрок, чтобы играть в большинстве. Теперь у нас двое таких игроков. Теперь мы гораздо больше угрожаем. Сейчас вряд ли что-то может произойти на льду практически в каждой второй смене. Нам действительно помогло в зоне атаки, что у нас появился ещё один игрок, который способен играть в такую игру.

Была небольшая неопределённость только потому, что я воочию не видел, чтобы он играл, кроме тренировочного лагеря и выставочных игр. Всем известно, что регулярный сезон отличается от тренировочного лагеря. Позиция защитника крайне сложна, чтобы играть в таком молодом возрасте, и это просто замечательно видеть, как он схватил всё на лету только в тех первых играх, в которых мы играли, и как он хорошо акклиматизируется в лиге. Действительно, вы никогда не подумаете, что ему 19 лет, когда вы смотрите его игру», — приводит слова Купера The Athletic.

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