«Барыс» — «Металлург» Мг: вратаря Карлссона заменили во втором матче кряду

В Астане проходит матч регулярного сезона КХЛ между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». На 31-й минуте матча при счёте 1:4 главный тренер «Барыса» Евгений Корешков заменил основного голкипера команды Хенрика Карлссона.

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Отметим, что Карлссона уже меняли по ходу предыдущего матча «Барыса» против «Локомотива». В двух последних играх шведский голкипер пропустил 7 шайб после 23 бросков соперников.

Видео четвёртого гола, пропущенного Карлссоном, можно посмотреть на сайте КХЛ.