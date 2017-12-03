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«Югра» проиграла «Трактору» и потерпела 10-е поражение подряд

Хоккей

«Югра» в матче регулярного сезона КХЛ на своём льду потерпела поражение от «Трактора» со счётом 0:3. Текущая серия поражений ханты-мансийского клуба составляет 10 матчей. В последний раз «мамонтам» удавалось склонить чашу весов в свою пользу 30 октября в поединке против «Витязя».

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Шайбы на свой счёт в составе победителей записали Ник Бэйлен, Семён Кокуёв и Линус Виделль. Голкипер челябинцев Василий Демченко во второй раз в сезоне отыграл на ноль. «Югра» не сумела отличиться в третий раз из последних пяти матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
0 : 3
0:2, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Бэйлен (Щехура, Йюнге) – 12:12 (5x5), 0:2 – Кокуёв – 12:36 (5x5), 0:3 – Виделль (Якуценя) – 47:18 (5x5)
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Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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