«Югра» проиграла «Трактору» и потерпела 10-е поражение подряд

«Югра» в матче регулярного сезона КХЛ на своём льду потерпела поражение от «Трактора» со счётом 0:3. Текущая серия поражений ханты-мансийского клуба составляет 10 матчей. В последний раз «мамонтам» удавалось склонить чашу весов в свою пользу 30 октября в поединке против «Витязя».

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Шайбы на свой счёт в составе победителей записали Ник Бэйлен, Семён Кокуёв и Линус Виделль. Голкипер челябинцев Василий Демченко во второй раз в сезоне отыграл на ноль. «Югра» не сумела отличиться в третий раз из последних пяти матчей.

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Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.