Кречин: «Куньлунь» при Кинэне не хотел играть

Бывший генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин прокомментировал увольнение Майка Кинэна с поста главного тренера китайского клуба.

«Во-первых, девять поражений подряд — это не может не сказаться. Во-вторых, мне кажется, что он слишком жёстко держал игроков. Хоккеисты-то хорошие, но он их настолько зажал, что они не могли раскрыться и показать свой потенциал. Думаю, дошло вплоть до того, что сама команда не хотела играть.



В предсезонке были хорошие результаты, стали первыми на Кубке Ромазана. Но потом он их зажимал-зажимал. и дошло до того, что, по моему мнению, они выходили и боялись играть. Неправильно сыграл, ошибка, сразу драфт отказов, обмен, хоккеисты просто боялись играть.



Тренер он действительно великий, многое выиграл, наверное, он считает, что ему надо держать всех в ежовых рукавицах, чтобы добиваться результата. Но времена идут, не всегда бывает так, бывает, что игрокам, наоборот, надо дать право на импровизацию, дать играть в хоккей», — сказал Кречин в интервью ТАСС.