Воронин: отменённый гол не мог сломать «Спартак»

После окончания матча нападающий «Спартака» Артём Воронин поделился с журналистами впечатлениями от игры.

Дубль Воронина принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

«Самочувствие, на самом деле, не лучшее — даже думал, выходить ли сегодня на лёд: было тяжеловато, было небольшое помутнение, признаюсь честно. Но потом подумал: лучше сыграть, чем нет. Во время матча чувствовал себя лучше, чем на предыгровой тренировке и раскатке. Чувствовал, что долго вкатывался в матч. Может, даже вся команда долго вкатывалась. «Торпедо» здорово начало и заставило нас играть не так, как мы изначально хотели. Потом перестроились и за счёт командной работы одержали эту победу. Сегодня было очень тяжело играть.

В том году я уже оформлял дубль в Нижнекамске. Эпизод в конце первого периода, когда не засчитали шайбу одного из игроков «Спартака». Мог ли он надломить команду? Не так давно у нас уже была такая ситуация, причём с тем же игроков — Женей Куликом. В этом плане у нас нет проблем с психологией. Мы продолжаем работать и действовать так, как говорят тренеры.

Отменённый гол «Спартака» можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Мы долго не могли забить нашей тройкой, но так получилось, что Никонцев выдал классный пас, и мы наконец забросили. Конечно, эмоции захлестнули. Второй был поспокойней. Мыслей о хет-трике не возникало. Там была непростая ситуация, когда счёт был лишь 3:2 в нашу пользу, поэтому думал в первую очередь об обороне, ну а если бы появилась такая возможность, конечно, не отказался бы от хет-трика. Но здорово, что Хохлачёв забил — рад такому результату," — сказал Воронин пресс-службе клуба.