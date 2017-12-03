Нападающий «Спартака» Талалуев: уровень КХЛ отличается от МХЛ мышлением

Нападающий московского «Спартака» Илья Талалуев подвёл итоги матча против «Торпедо» (4:2).

Дубль Воронина принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

«Торпедо» — сильный соперник. Они бежали, давили, ну а мы, можно сказать, просто справились с давлением. Честно, не ожидал от себя, что забью два гола в двух матчах. Где-то повезло, и партнёры помогли. Первые игры было тяжеловато, а потом успокоился и стал играть, но не без ошибок, конечно. Уровень КХЛ сильно отличается от МХЛ мышлением. Быстрее пас, быстрее надо открыться, быстрее действовать в каждом эпизоде. В остальном скорости одни и те же, как мне кажется", — сказал Талалуев пресс-службе клуба.