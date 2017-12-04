Радулов сбил Сегина с ног во время празднования гола

«Даллас Старз» разгромил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 7:2. Первый гол в матче был забит на 15-й минуте — отличился нападающий «Далласа» Тайлер Сегин.

В праздновании гола активное участие принял российский нападающий «Старз» Александр Радулов, который буквально снёс Сегина с ног и повалил его на борт. К счастью, ни один из хоккеистов при этом не пострадал.

Видео можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

Добавим, что сам Радулов в этом матче набрал 2 (0+2) очка.