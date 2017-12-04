Билялетдинов: сложно сказать, когда вернётся Азеведу, «Ак Барсу» его не хватает

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, когда в состав может вернуться травмированный Джастин Азеведу, который уже начал кататься, но без формы. Форвард не играл с 13 октября.

«Надо постоянно работать над своими недостатками. Мы работаем, но не всегда всё получается. Выпадают игроки, всё время приходится что-то менять. Поэтому и не хватает стабильности. У нас сейчас каждая игра — основная. В таблицу постоянно устанешь смотреть. У нас есть вопросы, которые надо поправить, мы их стараемся поправить. Мы по такому плану работаем.

Сложно сказать, когда планируем возвращение Азеведу. У него была серьёзная операция. Его возвращение будет зависеть от такого, настолько быстро он будет восстанавливаться. Как он сам почувствует. Посмотрим. Команде не хватает не только Азеведу. Вы посчитайте, сколько у нас народу не хватает. Это ключевой игрок, особенно при игре в большинстве. Игрок, который может забить, как раз его шайб не хватает.

Считаю, Косов и Потапов делают то, что умеют делать. Не всегда всё получается, но это у всех так. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Самое главное, что они работают над собой. Будем надеяться, что они будут стабильны», — цитирует Билялетдионова пресс-служба клуба.