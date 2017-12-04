Салак: болею за Россию и не представляю Олимпиады без неё

Вратарь «Сибири» и сборной Чехии Александр Салак высказался в поддержку сборной России и заявил, что не представляет, как Олимпийские игры могут пройти без российских спортсменов. 5 декабря МОК примет решение о допуске России на Олимпиаду в Пхёнчхане.

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«Я надеюсь, такой сумасшедший прогноз не сбудется, и Россия поедет на Олимпиаду. Я вообще не понимаю, как её можно не допустить. Болею за Россию и не представляю, как могут быть Олимпийские игры без России. Очень хочу увидеть её в Корее.

Чешская федерация хоккея инициировала коллективное письмо в поддержку России? Конечно, все мы разделяем эту позицию. Мы всю жизнь в хоккее, в сборной играем против России, многие, как я, выступают за российские клубы. Мы понимаем, какую роль играет Россия в мировом хоккее. Интерес болельщиков всего мира к Олимпиаде, чемпионатам мира держится на противостоянии Канады с Россией, Чехии с Россией. Я знаком со многими российскими хоккеистами, которые претендуют на поездку в Корею. Они никогда не принимали допинга. И сейчас лишить их возможности представлять свою страну на Олимпиаде — это безумие. Хочется побеждать на Олимпиаде в противостоянии с лучшими командами, в том числе с Россией. Без этой команды турнир бы очень пострадал», — цитируют Салака «Известия».

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