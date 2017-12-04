Гареев — о выездной серии из десяти игр: ничего страшного, «Салават» будет готов

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Игра была боевая. Много моментов было и у них, и у нас. Нам повезло больше, наверное. Выходим на каждую игру, настраиваемся. Нам надо выходить из кризиса, подниматься в турнирной таблице. Поэтому нам ничего не остаётся, кроме как биться в каждом матче. Во всём еще надо прибавлять.



Десять игр на выезде после матча с «Локомотивом»? Ничего страшного, они же с перерывом будут. Думаю, мы будем готовы. Про второй гол «Динамо» могу сказать, что была борьба на пятаке, где-то недоглядели. Вроде, делали всё правильно. Такое бывает», — передаёт слова Гареева корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.

Дубль Хартикайнена принёс «Салавату» победу над московским «Динамо»