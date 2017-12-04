Дубль Хартикайнена принёс «Салавату» победу над московским «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над московским «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Команда Эркки Вестерлунда выиграла свой третий матч подряд.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Энвер Лисин и Теэму Хартикайнен, оформивший дубль. У «Динамо» голы на свой счёт записали Мартиньш Карсумс и Андрей Алексеев.



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