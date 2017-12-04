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Дубль Хартикайнена принёс «Салавату» победу над московским «Динамо»

Хоккей

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над московским «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Команда Эркки Вестерлунда выиграла свой третий матч подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Энвер Лисин и Теэму Хартикайнен, оформивший дубль. У «Динамо» голы на свой счёт записали Мартиньш Карсумс и Андрей Алексеев.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 2
1:1, 1:0, 0:1, 1:0
Динамо М
Москва
0:1 – Карсумс (Бойд, Анисин) – 05:05 (5x5), 1:1 – Лисин (Зубов, Макаров) – 05:35 (5x5), 2:1 – Хартикайнен (Ларсен, Умарк) – 35:20 (5x4), 2:2 – Алексеев (Никулин, Карсумс) – 59:35, 3:2 – Хартикайнен (Бурдасов, Умарк) – 62:10 (5x4)
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