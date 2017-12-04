«Ак Барс» победил минское «Динамо», Секач и Галиев набрали по три очка

Казанский «Ак Барс» на домашней арене взял верх над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу после двух поражений подряд.



У хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Секач, Станислав Галиев, Антон Ландер. Единственный гол в составе команды Горди Дуайера записал на свой счёт Александр Кулаков.



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