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«Ак Барс» победил минское «Динамо», Секач и Галиев набрали по три очка

Хоккей

Казанский «Ак Барс» на домашней арене взял верх над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу после двух поражений подряд.

У хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Секач, Станислав Галиев, Антон Ландер. Единственный гол в составе команды Горди Дуайера записал на свой счёт Александр Кулаков.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 1
2:0, 1:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Секач (Галиев) – 01:05 (5x5), 2:0 – Галиев (Лямкин, Секач) – 18:11 (5x5), 3:0 – Ландер (Галиев, Секач) – 36:31 (5x5), 3:1 – Кулаков (Лисовец, Шарангович) – 54:00 (5x4)
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