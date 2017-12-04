СКА забил три шайбы за восемь минут и обыграл «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду потерпел от поражение от петербургского СКА, матч закончился со счётом 1:3. Команда Олега Знарка увеличила победную серию до девяти игр.



На восьмой минуте матча хозяева открыли счёт, удачным броском отметился Павел Порядин. «Армейцы» сумели сравнять счёт на 53-й минуте благодаря голу Николая Прохоркина, а в концовке шайбы Вадима Шипачёва и Александра Барабанова принесли СКА победу.



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