Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

СКА забил три шайбы за восемь минут и обыграл «Нефтехимик»

Хоккей

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду потерпел от поражение от петербургского СКА, матч закончился со счётом 1:3. Команда Олега Знарка увеличила победную серию до девяти игр.

На восьмой минуте матча хозяева открыли счёт, удачным броском отметился Павел Порядин. «Армейцы» сумели сравнять счёт на 53-й минуте благодаря голу Николая Прохоркина, а в концовке шайбы Вадима Шипачёва и Александра Барабанова принесли СКА победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 3
1:0, 0:0, 0:3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Порядин (Аркалов, Волгин) – 07:16 (5x5), 1:1 – Прохоркин (Рундблад, Рыков) – 52:52 (5x5), 1:2 – Шипачёв (Торесен) – 58:39 (5x4), 1:3 – Барабанов (Прохоркин) – 59:35 (en)
Кирилл Кольцов будет играть в КХЛ. Инсайды от Панышева и Ерыкалова
Вернётся ли Чистов в Челябинск и какие проблемы появились у «Сибири».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент