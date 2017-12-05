«Нэшвилл» — «Бостон»: Худобин пропустил четыре гола с 14 бросков и был заменён

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» со счётом 5:3.



Вратарь Антон Худобин, который вышел в стартовом составе «мишек», пропустил четыре шайбы в первые 24 минуты 10 секунд игры и был заменён. Всего он отразил 10 бросков из 14. Вышедший на замену Туукка Раск совершил 10 сейвов и пропустил одну шайбу.



Для Худобина этот матч стал первым с 24 ноября, в этом сезоне он провёл 11 игр и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 92,2 и коэффициентом надёжности 2,53.

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Видео гола Фиалы, после которого Худобина заменили, можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.