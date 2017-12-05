«Флорида» — «Айлендерс»: Луонго получил травму, отражая бросок

«Флорида Пантерз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:5 Б.



В начале второго периода при счёте 1:1 вратарь «пантер» Роберто Луонго получил травму, отразив щитком бросок от синей линии. Он сразу упал и долго не мог подняться. Ему потребовалась помощь врачей и партнёров по команде, чтобы встать и уехать в раздевалку. Он не опирался на правую ногу. Встречу закончил Джеймс Раймер.

38-летний Луонго в 15 матчах этого сезона одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 92,8 и коэффициентом надёжности 2,61.

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