В. Козлов: у Мозякина есть улучшения, но когда он вернётся — сказать не могу

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1).



«Не секрет, что в Новосибирске всегда непросто играть, болельщики гонят команду вперёд. В то же время мы слышали поддержку от наших фанатов. Что касается игры, то тяжёлый матч, очень важные три очка. Выстояли в третьем периоде, было три меньшинства. Хочу отметить уверенную игру в обороне и Василия Кошечкина.



Крис Ли — первоклассный защитник, он всегда играл на льду по 26-28 минут. Он в отличной физической форме, поэтому мы доверяем ему большинство и меньшинство. Поставили Эллисона вместо Чибисова в первое звено, потому что, пока травмирован Мозякин, мы ищем лучшие сочетания. Когда вернётся Сергей — сказать не могу, но он тренируется, и есть улучшения», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» уступила «Металлургу», потерпев 5-е поражение подряд