Кошелев — о слабой реализации большинства: игрокам «Авангарда» надо успокоиться

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев поделился эмоциями от игры с «Автомобилистом» (2:1 Б) и рассказал о своих ощущениях от возвращения на лёд после травмы.



«Положительные эмоции от возвращения на лёд, к тому же команда соскучилась по победам. Игроки «Авангарда» видят, что немножко болельщиков стало поменьше, это всё из-за наших поражений. Мы будем доказывать игрой, чтобы трибуны заполнялись полностью. Конечно, важно, что восстановилась моя связка с Ильёй Михеевым, но нам нужно показывать результат, забивать голы, должны создавать больше моментов и прогрессировать.



Во втором периоде мы всегда стараемся зажать соперника в их зоне, подловить на пересменке, сегодня получилось забить гол. Проблемы с реализацией большинства? Даже не знаю, нужно переламывать это, сегодня было много большинства, все всё видели, что тут скажешь. Нужно больше тренировать этот компонент. В первую очередь нужно, мне кажется, просто успокоиться, скинуть этот груз ответственности, расслабиться.



Удаление Трямкина? Конечно, нам дали такой шанс, должны были выигрывать матч в основное время. С «Ладой» не будет шапкозакидательства, потому что мы уже обжигались на этом, команда будет в боевом настрое», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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