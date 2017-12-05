Кожевников: игроки сборной выступают в двух клубах, это ненормально для КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.



«У нас такая ситуация, что все основные игроки выступают в двух командах. Может быть, есть пара человек в Уфе — и всё. Ну в „Авангарде“ есть один-две хоккеиста. По-другому у нас ничего не складывается. Если собирать команду, которая должна играть за сборную и готовиться к Олимпиаде, то это нормальная вещь. Но если мы говорим о лиге, то это, конечно, ненормально. Она не так создана, но это долгий вопрос. Сейчас у нас есть игроки, которые выделяются и играют. Эти люди — сильнейшие в нашем гладком чемпионате», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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