Сборная России по хоккею хочет принять участие в ОИ-2018

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты сборной России хотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане, несмотря на решение МОК не допустить российскую делегацию для участия в соревнованиях под российским флагом. Отметим, что в пресс-релизе МОК говорится, что некоторые из руководителей и тренеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи не смогут поехать в Пхёнчхан. Санкции могут коснуться президента ФХР Владислава Третьяка и тренера Игоря Никитина. Сборная России планирует отправиться в Пхёнчхан полной делегацией и продолжит переговорный процесс с ИИХФ по вопросам, входящим в компетенцию Международной федерации хоккея.

Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом