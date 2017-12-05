Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Фазель сообщил, что ИИХФ нужны сутки для осознания решения МОК по РФ

Хоккей

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился подробностями телефонного разговора с главой IIHF Рене Фазелем.

Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом

«Слишком рано делать какие-либо заявления о дальнейшем развитии событий. ИИХФ требуется от 24 до 48 часов, чтобы осознать происходящее. Подобное произошло впервые в истории. Завтра будем наблюдать за тем, что произойдёт. Необходимо посмотреть, как отреагирует Россия. Нам нужно поговорить с представителями ИИХФ, нам придётся поговорить с Россией. Слишком рано делать заявления», — цитирует Фазеля Маккензи в своём «твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент