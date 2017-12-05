Фазель сообщил, что ИИХФ нужны сутки для осознания решения МОК по РФ

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился подробностями телефонного разговора с главой IIHF Рене Фазелем.

Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом

«Слишком рано делать какие-либо заявления о дальнейшем развитии событий. ИИХФ требуется от 24 до 48 часов, чтобы осознать происходящее. Подобное произошло впервые в истории. Завтра будем наблюдать за тем, что произойдёт. Необходимо посмотреть, как отреагирует Россия. Нам нужно поговорить с представителями ИИХФ, нам придётся поговорить с Россией. Слишком рано делать заявления», — цитирует Фазеля Маккензи в своём «твиттере».