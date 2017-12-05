Пашков: ни одна страна не приняла бы тех условий, которые стоят перед Россией

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил мнение относительно необходимости поездки хоккейной сборной России под нейтральным флагом на Игры в Пхёнчхане.



«Ни одна страна не приняла бы таких унизительных условий, которые сейчас поставлены перед Россией. Я думаю, что здесь должно быть принято консолидированное решение всей сборной команды по участию или неучастию в Играх. Нельзя свалиться в разделение по федерациям и отдельным спортсменам, которые хотят или не хотят. Нельзя пустить всё на самотёк. Мы должны быть едиными в этой ситуации и выступить принципиально, показать свою позицию. Позицию, которая прежде всего нужна нам для дальнейшего развития спорта и нашего государства.



Считаю, что наша хоккейная федерация должна принять решение совместно с федерациями по другим видам спорта. Не может быть такого положения, когда одна федерация собирается ехать, а другая отказывается от участия. Все спортсмены представляют нашу великую Родину», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом