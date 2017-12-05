Мама Ильи Ковальчука: почему должны страдать чистые спортсмены?

Мама нападающего СКА и сборной России Ильи Ковальчука Любовь Николаевна высказалась относительно недопуска сборной России к Зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.



«Обидно и досадно. Обидно, что спорт стал заложником политических амбиций людей. С Ильёй пока что на сей счёт не связывалась, потому что они на выезде играют и сейчас довольно-таки поздно. Не только за него обидно, обидно за страну, за народ. Гадкое чувство обиженного человека, потому что это очень несправедливо. Я не говорила с Ильёй на эту тему. Буквально на прошлых выходных я была в Питере и у меня была уверенность в том, что здравый смысл восторжествует. Когда я была у него дома, приезжали в пять утра и брали допинг-пробу. Чистые спортсмены — они-то причём? Здесь всё понятно, это не подлежит обсуждению, мы все всё понимаем. Чистые спортсмены почему должны страдать? Мы даже не обсуждали эту тему. Я была уверена в том, что здравый смысл восторжествует. Хотя уже был прецедент на летней Олимпиаде, когда не пускали легкоатлетов. Я верила в то, что всё закончится нормально.



Ехать на Олимпиаду или нет? Думаю, что это не дело спортсменов принимать такое решение. Это же командный вид спорта. Спортсмен, выступающий в индивидуальном виде, может решить, ехать ли ему под нейтральным флагом или нет. А команда, думаю, вряд ли», — сказала Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Сборная России по хоккею хочет принять участие в ОИ-2018