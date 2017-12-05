Гулявцев: «Северсталь» играла хорошо, но лучше иметь три очка при плохой игре

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с «Йокеритом (2:3).



»Игру с «Йокеритом» по сравнению с двумя прошлыми матчами мы провели очень хорошо. Было хорошее начало, мы забили гол. Первый период был показательным, я считаю. Во втором периоде допустили две ошибки, которые привели к голам. Ещё было пятиминутное удаление, которое привело ещё к одному голу.



В третьем периоде я попросил ребят забить быстрый гол, нам это удалось, но имея столько моментов, мы их не реализовывали. За три игры забили всего два гола. На нападающих — один гол. Это очень мало. Момент создаем на 4-5 шайб, но забиваем 1-2. Поэтому и такой результат. Да, хорошая игра с нашей стороны, но лучше иметь три очка при плохой игре, чем ноль при хорошей», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» уступила «Йокериту», проиграв пятый матч из шести последних