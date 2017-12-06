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Итоги дня МХЛ и ВХЛ: сокрушительная победа «Белых Медведей» и 2 передачи Сёмина

Хоккей

Программа 5 декабря в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена девятью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Стальные Лисы» разгромно уступили «Сарматам» — 0:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
0 : 5
0:1, 0:4, 0:0
Сарматы
Оренбург
0:1 – Залалутдинов (Рябоконов, Сальвассер) – 04:49 (5x4), 0:2 – Ионов (Любишкин) – 22:07 (5x5), 0:3 – Багин (Любишкин) – 26:33 (5x5), 0:4 – Михалёв (Залалутдинов) – 33:46 (5x4), 0:5 – Волков (Бардаков, Куров) – 35:36 (5x3)

«Белые Медведи» нанесли сокрушительное поражение «Тюменскому Легиону» — 10:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
10 : 2
4:1, 4:0, 2:1
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Мякишев (Ширяев, Рачинский) – 00:31 (5x5), 2:0 – Шурыгин (Степанов) – 01:10 (5x5), 3:0 – Коновалов (Попов, Степанов) – 04:48 (5x5), 4:0 – Кобяков (Складчиков) – 13:42 (5x5), 4:1 – Жгуров (Воробьёв) – 14:09 (5x5), 5:1 – Кобяков – 22:18 (5x5), 6:1 – Севанькаев (Рачинский) – 26:18 (5x5), 7:1 – Зиновьев (Мансуров) – 32:01 (5x5), 8:1 – Крупенко (Ширяев) – 39:47 (5x5), 9:1 – Ширяев (Рачинский, Севанькаев) – 44:23 (5x5), 10:1 – Попов (Шурыгин, Степанов) – 53:34 (5x4), 10:2 – Воробьёв (Плёнкин, Филиппов) – 56:28 (5x4)

«Сибирские Снайперы» на выезде переиграли «Ирбис» — 6:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
3 : 6
1:2, 1:0, 1:4
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 – Кара (Сошнин, Ситдиков) – 12:13 (5x4), 1:1 – Богуш (Никишанин, Михайлов) – 17:49 (5x4), 1:2 – Никишанин (Богуш, Михайлов) – 19:09 (5x5), 2:2 – Москалёв (Вильданов, Пьянов) – 22:43 (5x5), 2:3 – Шашков (Садыков, Лапин) – 40:55 (5x4), 2:4 – Челбаев (Садыков, Лапин) – 42:45 (5x4), 2:5 – Лапин (Шашков) – 53:06 (5x5), 3:5 – Богатов (Кара) – 56:11 (5x3), 3:6 – Михайлов (Сухов, Шашков) – 59:49 (5x5)

«Толпар» на выезде оказался сильнее «Спутника» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Толпар
Уфа
0:1 – Миргалиев (Мальцев) – 07:05 (5x5), 0:2 – Котляревский (Сорокин) – 20:37 (5x5), 1:2 – Лазарев (Солонинка, Чупин) – 59:04 (4x5), 1:3 – Синявский (Ахияров, Сытый) – 59:18 (5x4)

«Локо» на выезде оказался сильнее «Русских Витязей» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
1 : 3
1:2, 0:1, 0:0
Локо
Ярославль
0:1 – Рыбаков (Коваленко, Аноховский) – 08:56 (5x5), 0:2 – Аноховский (Червоненко, Рыбаков) – 13:51 (5x5), 1:2 – Храпский (Горохов) – 15:56 (5x5), 1:3 – Коваленко (Рыбаков, Громов) – 36:53 (5x5)

«Авто» на выезде переиграл «Реактор» — 6:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
3 : 6
0:1, 3:3, 0:2
Авто
Екатеринбург
0:1 – Шарипов (Галюк, Кошелев) – 04:38 (4x5), 1:1 – Хафизов (Шафигуллин, Семёнов) – 21:06 (5x4), 1:2 – Бухаров (Павленко, Белоцкий) – 24:16 (5x5), 2:2 – Хафизов (Хасанов) – 24:36 (5x5), 2:3 – Белоцкий (Петров) – 25:38 (5x5), 2:4 – Суслов (Пронин, Седов) – 31:09 (5x5), 3:4 – Семёнов (Шафигуллин, Шарифьянов) – 35:37 (5x4), 3:5 – Муравьёв (Шишков, Голещихин) – 45:13 (5x5), 3:6 – Муравьёв (Шарипов, Севостьянов) – 59:18 (en)

«МХК Динамо» Москва на домашнем льду оказался сильнее «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 4:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
4 : 2
0:0, 3:2, 1:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Муранов (Казаманов) – 20:46 (5x5), 2:0 – Кацевич – 21:32 (5x5), 2:1 – Забабурин (Крутий) – 26:22 (5x5), 2:2 – Цуриков (Виитанен) – 27:49 (5x5), 3:2 – Никоноров (Ковырин, Орлов) – 34:41 (5x5), 4:2 – Муранов (Леонов, Казаманов) – 41:04 (5x5)

«Чайка» в овертайме переиграла «Крылья Советов» — 3:2 (ОТ).

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 3
0:0, 1:1, 1:1, 0:1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Пашков (Коломаров) – 26:56 (5x4), 1:1 – Шабаев (Белоглазов, Кевлин) – 32:10 (5x5), 2:1 – Михасёнок (Лялин) – 43:49 (5x5), 2:2 – Пашков (Панчук) – 45:47 (5x4), 2:3 – Томилов (Платонов, Шепелев) – 61:37 (5x5)

«Красная Армия» сломила сопротивление «СКА-Серебряные Львы» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 19:30 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 1
0:1, 1:0, 2:0
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Калмыков (Галыгин, Шкоденко) – 04:21 (5x4), 1:1 – Долгопятов (Комиссаров, Солопанов) – 32:58 (5x5), 2:1 – Долгопятов (Шепельков, Крашенинников) – 56:57 (5x5), 3:1 – Лобанов (Назаров, Крашенинников) – 58:59 (en)

Программа 5 декабря в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена только двумя матчами.

«Ермак» одержал победу над «ХК Рязань» — 3:0. «Сухарь» на свой счёт записал голкипер Сергей Борисов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Юшков (Селезнёв, Коньков) – 11:28 (5x5), 2:0 – Гаврилычев (Коньков) – 53:09 (5x4), 3:0 – Михайлов – 58:33 (5x5)

«Сокол» оказался сильнее «Бурана» — 4:2. В составе победителей двумя голевыми передачами отличился Александр Сёмин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
4 : 2
1:0, 2:1, 1:1
Буран
Воронеж
1:0 – Потылицын (Камалов, Железнов) – 10:25 (5x5), 2:0 – Андрющенко (Сёмин) – 21:28 (5x5), 2:1 – Маслов (Шипилов, Суховерхов) – 25:28 (5x5), 3:1 – Князев (Камалов, Железнов) – 31:30 (5x4), 4:1 – Озолиньш (Зузин, Сёмин) – 51:42 (5x4), 4:2 – Банцерев (Белозёров, Дьяченко) – 52:34 (5x5)
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