Итоги дня МХЛ и ВХЛ: сокрушительная победа «Белых Медведей» и 2 передачи Сёмина

Программа 5 декабря в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена девятью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Стальные Лисы» разгромно уступили «Сарматам» — 0:5.

«Белые Медведи» нанесли сокрушительное поражение «Тюменскому Легиону» — 10:2.

«Сибирские Снайперы» на выезде переиграли «Ирбис» — 6:3.

«Толпар» на выезде оказался сильнее «Спутника» — 3:1.

«Локо» на выезде оказался сильнее «Русских Витязей» — 3:1.

«Авто» на выезде переиграл «Реактор» — 6:3.

«МХК Динамо» Москва на домашнем льду оказался сильнее «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 4:2.

«Чайка» в овертайме переиграла «Крылья Советов» — 3:2 (ОТ).

«Красная Армия» сломила сопротивление «СКА-Серебряные Львы» — 3:1.

Программа 5 декабря в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена только двумя матчами.

«Ермак» одержал победу над «ХК Рязань» — 3:0. «Сухарь» на свой счёт записал голкипер Сергей Борисов.

«Сокол» оказался сильнее «Бурана» — 4:2. В составе победителей двумя голевыми передачами отличился Александр Сёмин.