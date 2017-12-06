Итоги дня МХЛ и ВХЛ: сокрушительная победа «Белых Медведей» и 2 передачи Сёмина

Программа 5 декабря в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена девятью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Стальные Лисы» разгромно уступили «Сарматам» — 0:5.
«Белые Медведи» нанесли сокрушительное поражение «Тюменскому Легиону» — 10:2.
«Сибирские Снайперы» на выезде переиграли «Ирбис» — 6:3.
«Толпар» на выезде оказался сильнее «Спутника» — 3:1.
«Локо» на выезде оказался сильнее «Русских Витязей» — 3:1.
«Авто» на выезде переиграл «Реактор» — 6:3.
«МХК Динамо» Москва на домашнем льду оказался сильнее «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 4:2.
«Чайка» в овертайме переиграла «Крылья Советов» — 3:2 (ОТ).
«Красная Армия» сломила сопротивление «СКА-Серебряные Львы» — 3:1.
Программа 5 декабря в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена только двумя матчами.
«Ермак» одержал победу над «ХК Рязань» — 3:0. «Сухарь» на свой счёт записал голкипер Сергей Борисов.
«Сокол» оказался сильнее «Бурана» — 4:2. В составе победителей двумя голевыми передачами отличился Александр Сёмин.