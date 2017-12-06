Овечкин: не понимаю выступления под нейтральным флагом, это унизительно

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

«Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счёт и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — приводит слова Овечкина агентство городских новостей «Москва».