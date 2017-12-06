Кучеров — 3-й игрок в истории «Тампы», набравший 40 очков за 27 игр сезона

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». На 1-й минуте он ассистировал Брейдену Пойнту, а на 39-й — Владиславу Наместникову.

Таким образом, Кучеров набрал 40-е (19+21) очко в регулярном чемпионате. Он стал третьим хоккеистом в истории «Тампы», заработавшим 40 очков за 27 матчей сезона, сообщается на странице «NHL Public Relations»‏ в «Твиттере». В сезоне-2007/08 Винсенту Лекавалье для набора 40 очков хватило 26 матчей, а Стивену Стэмкосу в сезоне-2010/11 понадобилось 25 игр.

После двух периодов «молнии» выигрывают у «островитян» со счётом 5:2.

Видео эпизода, в котором Кучеров помог отличиться Пойнту, можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».