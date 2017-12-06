«Питтсбург» — «Рейнджерс»: Бучневич делал передачу, но забил победный гол

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3.



Победную шайбу в середине третьего периода забросил Павел Бучневич. При атаке сходу он вошёл в зону «Питтсбурга» по правому борту и делал передачу на защитника Брендана Смита, но шайба попала в конёк защитника Криса Летанга и отскочила в ворота, застав голкипера врасплох.

Россиянин провёл на площадке 14 минут 19 секунд, нанёс четыре броска по воротам, применил три силовых приёма и завершил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Бучневича можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».