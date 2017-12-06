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«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», Емелин отдал результативную передачу

Хоккей

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Кевин Фиала (16-я минута), Коди Маклеод (23), Понтус Оберг (25), Кайл Туррис (28) и Калле Ернкок (36). За «Старз» голы забили Стивен Джонс (42) и Джейми Олексиак (60). Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 19 минут 14 секунд, защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 22 минуты 32 секунды и набрал 1 (0+1) очко.

Победная серия «Далласа» прервалась на отметке в пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
2 : 5
0:1, 0:4, 2:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Фиала (Туррис, Экхольм) – 15:49 (5x4), 0:2 – Маклеод (Емелин, Годро) – 22:48 (5x5), 0:3 – Оберг (Ернкрок) – 24:26 (5x5), 0:4 – Туррис (Экхольм, Йози) – 27:34 (5x4), 0:5 – Ернкрок (Уотсон) – 35:06 (4x5), 1:5 – Джонс (Олексиак, Бенн) – 41:27 (5x5), 2:5 – Олексиак – 59:18 (5x5)
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