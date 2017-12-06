«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», Емелин отдал результативную передачу

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Кевин Фиала (16-я минута), Коди Маклеод (23), Понтус Оберг (25), Кайл Туррис (28) и Калле Ернкок (36). За «Старз» голы забили Стивен Джонс (42) и Джейми Олексиак (60). Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 19 минут 14 секунд, защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 22 минуты 32 секунды и набрал 1 (0+1) очко.

Победная серия «Далласа» прервалась на отметке в пять матчей.