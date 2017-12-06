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«Даллас» — «Нэшвилл»: Маккензи чуть не задушил Битетто в драке

Хоккей

«Даллас Старз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:5.

В начале второго периода при счёте 1:0 в пользу «Нэшвилла» нападающий «Далласа» Кёртис Маккензи подрался с защитником «Предаторз» Энтони Битетто. Во время драки он схватил соперника за воротник и чуть не задушил. Кроме того, он одним ударом сбил с него шлем, а вторым отправил на лёд. Оба игрока получили по пятиминутному удалению.

Видео драки можно посмотреть на канале hockeyfights.com в YouTube.

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