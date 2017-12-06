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«Лос-Анджелес» выиграл 6-й матч кряду, Габорик забил 400-й гол в НХЛ

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Мариан Габорик (45-я и 55-я минуты), ещё по одному голу забили Джейк Маззин (35), Адриан Кемпе (53) и Анже Копитар (60). Вторая шайба Габорика стала для него 400-й в НХЛ и 800-м набранным очком. В этом же эпизоде Копитар отдал результативный пас, ставший для него 500-м в лиге. За «Миннесоту» голы забили Чарли Койл (31) и Тайлер Эннис (36).

Эта победа стала для «Кингз» шестой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
5 : 2
0:0, 1:2, 4:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Койл (Стюарт, Винник) – 30:30 (5x5), 1:1 – Маззин (Даути, Шор) – 34:24 (5x5), 1:2 – Эннис (Митчелл, Каллен) – 35:34 (5x5), 2:2 – Габорик (Копитар, Браун) – 44:34 (5x5), 3:2 – Кемпе (Маззин, Даути) – 52:38 (5x5), 4:2 – Габорик (Копитар) – 54:00 (5x5), 5:2 – Копитар (Мартинес, Даути) – 59:04 (en)

Видео юбилейного гола Габорика с передачи Копитара можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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