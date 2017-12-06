«Лос-Анджелес» выиграл 6-й матч кряду, Габорик забил 400-й гол в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Мариан Габорик (45-я и 55-я минуты), ещё по одному голу забили Джейк Маззин (35), Адриан Кемпе (53) и Анже Копитар (60). Вторая шайба Габорика стала для него 400-й в НХЛ и 800-м набранным очком. В этом же эпизоде Копитар отдал результативный пас, ставший для него 500-м в лиге. За «Миннесоту» голы забили Чарли Койл (31) и Тайлер Эннис (36).

Эта победа стала для «Кингз» шестой подряд.

Видео юбилейного гола Габорика с передачи Копитара можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».