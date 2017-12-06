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Как стоит поступить КХЛ в отношении Олимпиады

Хоккей

МОК принял решение допустить российских спортсменов до Олимпиады в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Как стоит поступить КХЛ, которая ранее планировала не отпустить легионеров в случае недопуска сборной России?

«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ
Даже под нейтральным флагом.

— Отпустить всех игроков.
— Не отпускать легионеров и оставить олимпийскую паузу.
— Не отпускать легионеров и отказаться от олимпийской паузы.
— Дождаться заявления Владимира Путина.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

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