Как стоит поступить КХЛ в отношении Олимпиады

МОК принял решение допустить российских спортсменов до Олимпиады в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Как стоит поступить КХЛ, которая ранее планировала не отпустить легионеров в случае недопуска сборной России?

«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ Даже под нейтральным флагом.

— Отпустить всех игроков.

— Не отпускать легионеров и оставить олимпийскую паузу.

— Не отпускать легионеров и отказаться от олимпийской паузы.

— Дождаться заявления Владимира Путина.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.