Как стоит поступить КХЛ в отношении Олимпиады

МОК принял решение допустить российских спортсменов до Олимпиады в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Как стоит поступить КХЛ, которая ранее планировала не отпустить легионеров в случае недопуска сборной России?
«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ
Даже под нейтральным флагом.
— Отпустить всех игроков.
— Не отпускать легионеров и оставить олимпийскую паузу.
— Не отпускать легионеров и отказаться от олимпийской паузы.
— Дождаться заявления Владимира Путина.
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