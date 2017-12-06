Зимин: Билялетдинов тянет с возвращением Зарипова, и тот нервничает

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал ситуацию с Данисом Зариповым, с которого досрочно сняли дисквалификацию за допинг в концовке ноября. Он подписал контракт с «Ак Барсом», но пока не провёл ни одного матча.



«Что касается выхода игрока на лёд в новом «Ак Барсе» и в частности в главной встрече месяца со СКА, то он целиком и полностью зависит от главного тренера. Зинэтула Билялетдинов всегда был и всегда будет осторожным, терпеливым специалистом — и этот стиль проявляется в последние недели.

Даниса можно понять, он столько намучился с этой дисквалификацией, что хочет как можно быстрее вернуться к делу своей жизни, к профессии. Вообще, здесь у каждой стороны своя логика. Вспоминаю, как в прошлом сезоне «Авангард» выиграл у НХЛ тяжбу за Соботку. В итоге чех без предсезонной подготовки прилетел в Омск в середине осени. Если не ошибаюсь, тогда уже через пару дней он вышел на лёд в составе «Авангарда» и набирал форму через игры. Наверное, Зарипов рассчитывал вернуться по сценарию Соботки, а потому и нервничает. Его понять можно.

Билялетдинов тянет до последнего. Может, не верит в нынешние кондиции игрока, опасается, что тот получит травму. Таким опытным и мастеровитым хоккеистам, как Зарипов, легче набирать форму через игры, а не через индивидуальную подготовку. Поэтому болельщики торопят Билялетдинова с принятием решения — и их логика абсолютно понятна. Наверное, и я на стороне болельщиков, с нетерпением жду Даниса на льду», — цитирует Зимина Russia-Hockey.ru.