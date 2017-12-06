Дрегер: Канада окажется в трудном положении, если КХЛ не отпустит игроков на ОИ

Инсайдер TSN Даррен Дрегер прокомментировал решение МОК отстранить сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане. Чистые российские спортсмены могут поехать на Игры только под нейтральным флагом. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига может не прерывать чемпионат и соответственно не отпустить своих игроков на турнир.



«Канада пока не уверена, как реагировать. Надо понять, какую позицию займёт ИИХФ относительно Континентальной хоккейной лиги. КХЛ планировала отпустить своих игроков в сборные для участия в Олимпиаде. Если КХЛ вдруг решит не прислушиваться к словам ИИХФ и МОК и не отпускать игроков, это поставит Канаду в трудное положение. Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк рассчитывал как минимум на 10 игроков КХЛ.



Тогда это повлияет на переговоры, которые идут между Федерацией хоккея Канады и CHL о том, чтобы иметь возможность взять игроков молодёжных лиг на Олимпиаду. Эти разговоры были отложены в стол до завершения МЧМ, но если КХЛ откажется отпускать своих игроков, тогда, возможно, сборной Канады и CHL придётся обсудить этот вопрос до начала МЧМ», — сказал Дрегер.

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.