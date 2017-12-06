Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Йокерит» продлил контракт с О'Ниллом на три года

Хоккей

«Йокерит» и нападающий Брайан О’Нилл договорились о продлении контракта на следующие три сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Действующее соглашение заканчивается в апреле 2018 года.

29-летний форвард выступает в финской команде с сезона-2016/17. В текущем регулярном чемпионате он провёл 27 матчей, забросил 12 шайб и сделал 11 передач. Он является вторым бомбардиром команды и лучшим по показателю полезности среди форвардов с «+12». Всего в КХЛ он набрал 59 (28+31) очков в 82 встречах.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент