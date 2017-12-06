Яковлев: решение МОК тяжело принять, но оно только раззадорит и мотивирует

Защитник сборной России и СКА Егор Яковлев считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду 2018 года, даже несмотря на то что МОК запретил выступать под своим флагом.

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.

«Считаю, чистые спортсмены должны ехать на Олимпиаду. Все готовились к этому четыре года. Для всех без исключения возможность сыграть на Олимпиаде – мечта, а для кого-то – последняя возможность. Решение МОК, конечно, тяжело принять, но тех, кто туда поедет, оно только раззадорит и дополнительно мотивирует сыграть за свою страну», — сказал Яковлев.

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