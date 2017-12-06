Президент ЦСКА: чиновники наказаны, спортсменам надо ехать и сражаться за родину

Президент ЦСКА Игорь Есмантович выступил в поддержку участия сборной России на Олимпиаде под нейтральным флагом. Ранее МОК отстранил ОКР от Игр и разрешил чистым российским спортсменам принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ Даже под нейтральным флагом.

«Есть очень хорошая поговорка: «Если нам плюют в спину, значит мы идём первые». Я бы рассматривал этот вопрос с точки зрения спортивной составляющей. Олимпийские игры – это одни из самых сильных соревнований, которые могут существовать для спортсмена. Выиграть Олимпиаду – это то спортивное чудо, которого каждый атлет ждёт начиная с того дня, когда начинает заниматься спортом. Ничто не должно помешать достигнуть и добиться победного результата.

А когда нам было легко? Вспомните 80-й год, когда советскую сборную в Лейк-Плэсиде поселили в бывшей тюрьме! Хотя мы там и не выиграли, но сражались как могли. Я не комментирую ничьи интервью. Моё личное мнение — спортсмены должны поехать на Олимпийские игры. Всем понятно, что спортсмены не виноваты в том, что произошло в той ситуации, которую мы имеем. Наказаны чиновники: Мутко, Нагорных. Вывели из координационного комитета Чернышенко, приостановили членство Жукова. Но что теперь, спортсмены должны сами себя наказать и не поехать? Такого быть не должно. Надо ехать и сражаться за свою родину», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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