Федерация хоккея Швеции рассчитывает, что КХЛ отпустит шведских игроков на ОИ

Федерация хоккея Швеция выступила с заявлением относительно решения МОК, который отстранил сборную России от Олимпиады и разрешил российским спортсменам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом. Заявление подписано председателем федерации Андерсом Ларссоном и генеральным секретарём Томми Боустедтом.



«Мы ожидаем информации от России и ФХР об участии сборной России в Олимпийских играх. Мы рассчитываем, что шведским игрокам, выступающим в КХЛ, разрешат поехать на Олимпиаду, так как КХЛ проводит чемпионат под эгидой ФХР, а значит, действует по правилам ИИХФ.



У нас запланирована встреча в Москве, которая должна пройти на Кубке Первого канала, с представителями сборных России, Финляндии и Чехии. Олимпийские сборные будут одной из повесток. Что касается решения МОК, мы обращаемся к Олимпийскому комитету Швеции, так как они несут основную ответственность за сборную Швеции на ОИ», — говорится в заявлении на сайте федерации.

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.