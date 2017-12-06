Бурк — об участии канадских игроков КХЛ в ОИ: ждём, чем всё закончится

Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Шон Бурк поделился ожиданиями от хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года, а также сообщил, что Канада ждёт решения КХЛ относительно участия в Играх.

«Эту Олимпиаду делает интересной то, что многие страны, которые не считали себя претендентами на медали или на золото, особенно когда НХЛ принимала участие, сейчас рассматривают эти Игры как свой шанс.



Ожидания Канады никогда не снижаются. Мы ждём, что сможем побороться за золото, и это не изменилось. Это будет очень напряжённый турнир с большим уровнем конкуренции. Многие страны рассматривают его как шанс, которого у них не было долгие годы.



Что касается участия игроков КХЛ, то нам пока нечего сказать до тех пор, пока мы не узнаем больше. Надо подождать и посмотреть, чем всё закончится», — цитирует Бурка Sportsnet.